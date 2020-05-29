Барнаул, , 08:03 — REGNUM К весьма обнадёживающим выводам после обнародования ежегодного доклада губернатора Алтайского края Виктора Томенко пришёл директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин по поводу работы строительной отрасли региона:

«Губернатор сказал, что строительство в Алтайском крае в 2019 году выросло на 3,5%. Да, это, казалось бы, немного. Но это не падение и не «ужас-ужас», чем нас стращали отдельные эксперты и, признаться, сами застройщики. Это первое. Более того, в 2019 году удалось выполнить показатели нацпроекта по жилью — введено почти 790 тысяч квадратов против плановых 630 тысяч. Существенно, согласитесь? Это второе.

Да, есть вероятность, что по итогам 2020 года мы можем увидеть снижение темпов, вызванное переходом на эскроу-счета. Но посмотрим. Ведь драйверы у рынка тоже есть, притом существенные.

Я сейчас говорю про ипотеку в 6% и ниже, которую предоставляют банки по госпрограмме. И это уже разгоняет продажи. Например, в мае мы в «Перспективе 24» фиксируем рекордное для этого месяца количество заявок на ипотеку и, соответственно, на покупку жилья. Считаю, что уже в июне мы сможем компенсировать апрельское провисание из-за самоизоляции и прочих коронавирусных факторов.

Поэтому план ввода 780 тысяч квадратов жилья, о котором сегодня напомнил губернатор Томенко, видится вполне реалистичным. Конечно, если не случится никаких других катастроф», — отметил эксперт на своей странице в Facebook.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Дмитрий Дворядкинотмечал что рынок недвижимости Барнаула значительно просел (сразу на 60%) из-за COVID-19.