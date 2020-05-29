Тунис, , 07:44 — REGNUM Власти Туниса приняли специальный санитарный протокол для деятельности организаций туристического сектор, 28 мая сообщает портал Webdo.

В документе представлен список, включающий около 250 различных мер, которые предписано соблюдать данным организациям. При этом отмечается, что предприятия не могут начать работу, пока их владельцы не подпишут указанный протокол.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая премьер-министр Туниса Ильяс Фахфах объявил, что кризис, связанный с распространением нового коронавируса в стране, удалось успешно преодолеть.

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