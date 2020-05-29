Пенза, , 09:53 — REGNUM В Пензенской области в течение двух дней — с 28 по 29 мая текущего года будут открыты строительные базы и магазины. Разрешение на торговлю подписано председателем регионального правительства Николаем Симоновым.

Меру сочли необходимой для обеспечения подрядчиков строительными материалами в рамках государственных и региональных программ по возведению жилья.

В списке разрешенных к открытию магазинов и баз числятся 193 организации. Указанным предприятиям необходимо оформить в дистанционном режиме платежные документы и организовать выдачу стройматериалов с соблюдением всех санитарных требований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области запланировано строительство по федеральным и региональным программам.

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