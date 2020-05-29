Москва, , 06:22 — REGNUM Доля проблемных микрозаймов в России по итогам нерабочего апреля выросла до 40,7% в количественном измерении — к 1 мая количество таких ссуд достигло 4,52 млн, говорится в материалах статистики бюро кредитных историй «Эквифакс».

Для сравнения, на 1 марта 2020 года доля таких микрозаймов составляла 35,9%, на 1 апреля — 38%. На начало мая жители России накопили долг перед микрофинансовыми организациями на сумму 51,3 млрд рублей.

Всего, по данным «Эквифакса», на 1 мая в России оформили 11,13 млн займов на 149,65 млрд рублей. К проблемным в бюро относят такие займы, по которым просрочка возврата средств превышает 90 дней.

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