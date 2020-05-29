Москва, , 06:03 — REGNUM Запретить отправлять работников в простой или увольнять по инициативе работодателя предложили в министерстве труда и социальной защиты России. Об этом 29 мая сообщает РБК со ссылкой на проект постановления правительства «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году».

Отмечается, что прекращение трудовых отношений в случае принятия документа может быть инициировано только работником, «на которого распространяются ограничительные мероприятия» в период вынужденной приостановки деятельности предприятия из-за эпидемии.

Такую меру в Минтруде предлагают ввести как временную — только на 2020 год.

Сейчас проект постановления отправлен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. После этого он может быть внесён в правительство.

Ранее в правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.

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