Салехард, 29 мая 2020, 05:29 — REGNUM В Салехарде жители микрорайона Ангальский мыс жалуются на невыносимый запах разлагающейся рыбы. С проблемой разбирался депутат Заксобрания ЯНАО Алексей Денисов, который раскрыл проблему в своём паблике в социальной сети «ВКонтакте».
Парламентарий выехал на место сигнала и обнаружил массу бесхозных и брошенных мешков.
Директор ООО «Салехардский комбинат» Владимир Попов сообщил ИА «Север-Пресс», что информация о хранящихся месяцами отходах — недостоверная. Рыбные отходы комбината замораживаются и передаются на звероферму.
Однако жители окрестных домов свидетельствуют об обратном. Парламентарий обратился в надзорные органы за дальнейшим разбирательством в «зловонной» ситуации.