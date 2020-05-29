Анадырь, , 05:11 — REGNUM Истекают сроки подачи предпринимателями заявлений в налоговую инспекцию для получения субсидий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Субсидию в размере МРОТ — 12 130 рублей за апрель на каждого сотрудника могут получить организации и индивидуальные предприниматели, в том числе ИП без сотрудников. Подать документы необходимо до 31 мая на сайте Федеральной налоговой службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках допфинансирования нацпроекта «Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», Калининградская область получила субсидию в размере 368 млн рублей, которые будут направлены на поддержку бизнеса.