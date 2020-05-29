Шанхай, Китай, , 03:59 — REGNUM Американская сеть центром оптовой и мелкооптовой торговли клубного типа Sam's Club, находящаяся под управлением Walmart, начала строительство своего флагманского скалада в Китае, сообщает 28 мая агентство Синьхуа.

Флагманский магазин будет расположен в шанхайском районе Вайгаоцяо, пограничном районе пилотной зоны свободной торговли Шанхая. Магазин станет крупнейшей постройкой по площади на один этаж, находящейся под управлением Sam's Club в Китае и уже третьим в Шанхае.

Площадь постройки составит 70 тыс. кв. метров. Ожидается, что магазин будет открыт в 2021 году. Постройка будет включать в себя целый ряд секций, включая секции питания, развлечений, стиля жизни и образования, а также «умную» парковку с более чем 1100 парковочных мест, сообщил президент Sam's Club China Эндрю Майлс.

В настоящее время у Sam's Club имеется 26 отделений по всему Китаю, и он планирует имеет от 40 до 45 клубов по всему Китаю до конца 2022 года. Клуб обслуживает сейчас более 2,8 млн членов в Китае, что вдвое больше, чем в 2015 году.