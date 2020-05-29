Шанхай, Китай, , 03:49 — REGNUM Экспорт автомобилей через порт Шанхай в Китае стремительно взлетел в период с 1 апреля по 25 мая текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

За указанный период было экспортировано через порт Шанхая 33 500 автомобилей, что на 97,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Данный показатель составил 71,8% от общего объема экспорта через четыре крупнейших экспортных порта страны, включая Тяньцзинь, Гуанчжоу, Шанхай и Далянь за указанный период.

В таможенных органах Китая сообщили, что своевременные предупреждение, беспрепятственные каналы таможенной онлайн-очистки и упорядочение процедур на местах помогли вкупе значительно облегчить процедуру экспорта автомобилей.