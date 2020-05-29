Вашингтон, , 03:48 — REGNUM Мясокомбинат американской компании Tyson Foods в штате Айова временно будет закрыт из-за вспышки коронавирусной инфекции на предприятии, сообщает Reuters.

Сообщается, что на предприятии было выявлено 555 случаев заражения коронавирусом нового типа. Это составляет около 22% всех работников мясокомбината в штате Айвова. На время приостановки предприятие перестанет забивать свиней. Ожидается, что мясокомбинат возобновит свою работу через неделю. В настоящее время на предприятии ведется санитарная обработка.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля президент США Дональд Трамп задействовал закон о производстве в военное время, чтобы возобновить работу мясокомбинатов в Соединенных Штатов. Таким образом Трамп был намерен обеспечить продовольственную безопасности страны. При этом предприятие Tyson Foods в штате Айова уже закрывалось ранее из-за выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа.

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