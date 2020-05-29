Пекин, , 03:44 — REGNUM Главный орган экономического планирования Китая сообщил о сохранении внутренних цен на бензин и дизельное топливо без изменений, поскольку международные цены на нефть все еще ниже «минимальных ставок», сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

Средняя международная цена на нефть на 27 мая составляла $40 за баррель — минимальный уровень, установленный правительством Китая на последние 10 рабочих дней, сообщили в Национальной комиссии развития и реформы КНР.

В рамках действующего механизма ценообразования на нефтепродукты в Китае, Китай корректирует внутренние цены на указанную продукцию в том случае, если международные цены меняются на более чем 50 юаней (около $7,01) за тонну для бензина или дизельного топлива и удерживаются в течение 10 рабочих дней.

Однако, если международные цены на нефть ниже минимального порога в $40 или максимального порога $130 за баррель, то данный механизм не действует.