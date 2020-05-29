Томск, , 03:33 — REGNUM Арбитраж Томской области 1 июля 2020 года планирует начать рассмотрение иска администрации Томска к Российской Федерации в лице Минфина РФ. Истец требует выплаты более 1,8 млн рублей, заявленных как убытки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил в суд 24 апреля 2020 года, но из-за недочётов был оставлен без движения. 26 мая мэрия внесла недостающие документы и 27 мая дело приняли к производству. Представлять интересы ответчика будет управление Федерального казначейства по Томской области. Третьим лицом в споре участвует областной департамент финансов.

Истец требует взыскать из федерального бюджета в пользу муниципального образования «Город Томск» «1 812 163,65 рубля убытков, возникших в результате осуществления государственных полномочий». Другие подробности дела пока неизвестны.

Дело будет рассматривать судья Токарева.