Ярославль, , 03:21 — REGNUM В арбитраж Ярославской области поступило два иска к АО «Судостроительный завод «Вымпел», с которого требуют свыше 14 млн рублей. Оба иска поданы ПАО «Звезда» — производителем высокооборотных дизелей. Самый крупный спор будет рассмотрен судом 17 августа 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Основной иск на сумму 14 278 854,44 рубля поступил в суд 14 мая 2020 года. 23 мая его приняла к производству судья Шадринова. Пока неизвестно, на чём базирует свои претензии истец.

Второй иск на сумму 390 429,82 рубля поступил в арбитраж в тот же день, но будет рассмотрен в упрощённом порядке.

Завод «Вымпел» был поставщиком в 88 госконтрактах на сумму 16,6 млрд рублей и заказчиком почти по 2,5 тыс. госконтрактов. Компания-ответчик ведёт свою историю с 1930 года, выпустив за эти годы более 30 тысяч кораблей различных типов. «Вымпел» входит в группу компаний «Калашников».

Истец работает с 1932 года. Он базируется в Санкт-Петербурге и позиционирует себя ведущим разработчиком и производителем высокооборотных дизелей для судостроения, железнодорожного транспорта и малой энергетики.