Москва, , 02:48 — REGNUM Временный рост безработицы в России с докризисных 4,6% до 8−10% спрогнозировали эксперты компании The Boston Consulting Group (BCG).

В докладе группы говорится, что ситуация в сфере занятости в краткосрочном периоде может развиваться по трём сценариям: в случае самого благоприятного доля безработных вырастет до 6−7%, по базовому сценарию — до 10%, пессимистичный предполагает рост числа безработных на 7,8 млн человек, или до 12−15%.

Ранее Росстат сообщил, что уровень безработицы в России в апреле 2020 года вырос на 23,4% по сравнению с мартом и на 21% по сравнению с апрелем прошлого года.

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