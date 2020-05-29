Ашхабад, , 02:17 — REGNUM Турция планирует возобновить регулярные авиарейсы в Туркмению с 1 июля 2020 года, передает «Медиа-Туркмен» со ссылкой на турецкие СМИ.

Также в летний период официальная Анкара намерена поэтапно восстанавливать авиасообщение и с другими странами СНГ.

Первой из них в этом списке числится Азербайджан, в который самолеты турецких авиакомпаний начнут летать с 15 июня. Второй станет Казахстан — с 20 июня. А третьей, соответственно, Киргизия — с 22 июня.

Затем следуют Белоруссия, Молдавия и Узбекистан — с 1 июля и Россия — с 15 июля.

Последней является Армения, полеты в которую Турция планирует восстановить с 1 августа.

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