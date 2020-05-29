Мадрид, , 01:37 — REGNUM В Испании несколько сотен человек 28 мая собрались у здания автозавода Nissan, который расположен в Барселоне. Они протестовали против намерения японского концерна закрыть данный завод.

Напомним, что руководство холдинга Nissan объявило о закрытии сборочных цехов в Индонезии и ряде стран Европы. Если завод в Барселоне закроют, то без работы в городе останутся порядка 20 тысяч человек.

Собравшие рабочие требовали возобновить производство. Протестующие сожгли несколько покрышек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне пандемии коронавируса Nissan решила провести масштабную реструктуризацию. Компания уходит с целого ряда рынков и будет работать на рынках Северной Америки, Китая и Японии.