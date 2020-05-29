Бейрут, , 01:18 — REGNUM Правительство Ливана одобрило законопроект о выделении 1,2 триллиона ливанских фунтов (около $800 млн) на программу социальной поддержки в стране, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что выделенные средства пойдут на поддержку семей и малого бизнеса, пострадавшего в условиях пандемии коронавируса. В частности, помощь будет оказана семьям с низким доходом и работникам частного сектора. Также средства получат работники сельского хозяйства, а малый бизнес — кредиты на льготных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, к 21 мая в Ливане количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 1024. Ливанские власти также заявляли, что готовы ввести повторно тотальный комендантский час в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.

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