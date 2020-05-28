Саратов, , 23:51 — REGNUM Создание особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Саратов» даст новые рабочие места жителям региона, поможет развитию бизнеса и социальной сферы, сообщили 28 мая в пресс-службе правительства Саратовской области.

Комментируя подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным постановление о создании в Саратовской области особой экономической зоны, губернатор Валерий Радаев сказал:

«В регионе впервые реализуется столь значимый проект в реальном секторе экономики. Его масштабы определяются не столько территорией трёх крупнейших муниципалитетов, сколько участием высокотехнологичных предприятий».

Он пояснил, что речь идёт о предприятиях, известных на всю страну своими инновациями, передовых в своих отраслях. Радаев назвал двухлетнюю подготовку к созданию в регионе особой экономической зоны «огромным, кропотливым трудом».

Радаев «У нового проекта серьёзные перспективы по инвестициям, созданию рабочих мест, развитию бизнеса и социальной сферы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постановление о создании ОЭЗ «Саратов» подписано Мишустиным сегодня, 28 мая.

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