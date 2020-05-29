Тегеран, , 08:34 — REGNUM Согласно данным официального сайта MarineTraffic, четвертый иранский танкер, перевозящий топливо из Исламской Республики в Венесуэлу, вошел в специальную экономическую зону страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 мая.

MarineTraffic предоставил информацию о том, что нефтяной танкер Faxon вошел в специальную экономическую зону Венесуэлы утром 28 мая.

Несмотря на предупреждения США, Иран направил в Венесуэлу пять танкеров с топливом. Два иранских танкера уже пришвартовались в венесуэльских портах и в настоящий момент разгружают свой груз, а третий танкер приближается к порту Эль-Палито.

Ранее посол Ирана в Венесуэле Ходжатолла Солтани заявил, что прибытие иранских нефтяных танкеров в венесуэльские порты является решительным ответом на одностороннюю политику США.

«США больше не могут диктовать другим странам, что им делать», — сказал Солтани, отметив, что Вашингтон вынужден соблюдать международные соглашения.