Москва, , 22:51 — REGNUM ВВП России в апреле 2020 года снизился на 12% в годовом выражении, а за период с января по апрель — на 1,9%. Об этом говорится в опубликованном 28 мая обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности».

В комментарии ведомства отмечается, что введение в России с 30 марта режима нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса, а также сохранение негативной внешнеэкономической конъюнктуры и ограничительных мер в странах — торговых партнёрах привели к снижению экономической активности как в базовых отраслях, так и в секторе услуг.

Подчёркивается, что наибольший спад в минувшем месяце зафиксирован в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос.

«Существенный вклад в снижение ВВП в апреле внесло падение в сфере потребительских услуг. Объём платных услуг, предоставленных населению, сократился в апреле на 37,9% в годовом выражении (-5,4% месяцем ранее), что связано с ограничениями деятельности в сфере досуга, культуры и спорта, а также бытовых услуг», — говорится в обзоре.

Минэкономразвития также понизило свои оценки по росту ВВП страны в предыдущие месяцы. По уточнённым данным, в январе рост российской экономики составил 1,6%, в феврале — 2,6%, в марте — 0,8%. Ранее ведомство оценивало рост показателя в эти месяцы в 1,7%, 2,8% и 0,9% соответственно.