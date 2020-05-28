Рига, , 22:21 — REGNUM Прибыль концерна Latvijas Gāze в первом квартале 2020 года составила 15,3 млн евро, оборот — 65,5 млн евро, EBITDA — 18,9 млн евро. Об этом пишет 28 мая портал Dienas Business.

По данным журналистов, с 1 января 2020 года Latvijas Gāze начала работу на рынке Финляндии. Через газопровод Baltic Connector компания поставила в страну 466,4 гигаватта энергии, что составило 57% всего экспорта Latvijas Gāze.

Отмечается, что всего в Латвии и за рубежом компания продала 3 307 гигаватт энергии. Нетто оборот Latvijas Gāze в торговом сегменте в первом квартале текущего года составил 49,7 млн евро, EBITDA — 9,9 млн евро, прибыль до уплаты налогов 9,6 млн.

EBITDA — аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации.