Рига, , 22:14 — REGNUM Спрос на сельскохозяйственную землю в Латвии в данный момент превышает предложение, и приводит к росту цен. Об этом 28 мая пишет портал Dienas Business со ссылкой на данные государственной финансовой институции ALTUM.

По данным экспертов, ежегодно ALTUM финансирует сделки по покупке сельхозугодий в размере 11 — 13 млн евро. Эти сделки касаются лишь 3−4% всех обрабатываемых земель. 25% пашни берутся в аренду, так как собственники не желают продавать её.

Отмечается, что цены за аренду гектара в Земгале доходят до 300 евро в год. При покупке сельскохозяйственной земли в стране колебание цен более чем существенно.

От 1000 евро за гектар в Латгалии до 8000 в Земгале.