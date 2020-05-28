Париж, , 22:10 — REGNUM Руководство французской автомобилестроительной корпорации Renault планирует в связи с кризисом сократить около 15 тысяч сотрудников по всему миру. Об этом 28 мая сообщает Agence France-Presse.

По данным агентства, решение принято в связи с необходимостью экономии €2 млрд в течение трех лет. При этом принудительного увольнения работников не планируется, сокращение будет проводиться поэтапно, путём добровольного увольнения, либо переквалификации и перевода на другие должности внутри компании.

По предварительной информации, о решении будет официально объявлено 29 мая. Предполагается, что во Франции будут сокращены 4,6 тыс. рабочих мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах альянса Renault, Nissan, Mitsubishi о географической реорганизации.

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