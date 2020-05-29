Екатеринбург, , 00:14 — REGNUM Бизнесу Екатеринбурга необходимо обеспечить условия для начала работы, заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Как передаёт портал «Е1», мэр сказал, что власти сделали уже многое для открывающихся после «режима повышенной готовности» организаций.

«Сейчас общая задача — выйти из ограничений, чтобы начал работать бизнес», — считает градоначальник.

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев представил санитарную декларацию, которую нужно будет заполнить выходящим на работу предприятиям.

Как сообщало ИА REGNUM, «режим повышенной готовности» действует в Свердловской области до 1 июня 2020 года.

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