Кишинёв, , 20:48 — REGNUM Прокуратура по борьбе с коррупцией в Молдавии не нашла признаков преступлений и отказалась возбуждать уголовное дело по факту переговоров и заключения соглашения о российском кредите в 200 млн евро. Как передает ИА REGNUM, в прокуратуру ранее обратилась лидер правой оппозиции, экс-премьер Майя Санду.

Санду утверждала, что переговоры по кредиту велись непрозрачно и с нарушениями, в этом участвовали люди, не имеющие на то полномочий, а в итогов тексте соглашения были приняты в ущерб интересам Молдавии, что было подтверждено Конституционным судом, который 7 мая признал соглашение неконституционным и отменил его.

Санду требовала привлечь к ответственности, в частности, министра финансов Сергея Пушкуцу, посла Молдавии в России Андрея Негуцу и ряд других чиновников.

В прокуратуре, однако, заявили, что не обнаружили состава преступления и решили не возбуждать уголовное дело.

Конституционный суд Молдавии 7 мая по запросу оппозиции признал неконституционным соглашение о российском кредите в €200 млн, первый транш которого должен был поступить в страну уже в конце мая.

О кредите с Россией договаривался президент Молдавии Игорь Додон, рассчитывавший, что российские деньги не только позволят закрыть дыру в бюджете, но и помогут ему переизбраться на президентских выборах в конце 2020 года.

В мотивировочной части решения КС говорится, что соглашение о российском кредите признано неконституционным из-за пункта соглашения, где говорится о госгарантиях по долгам молдавских частных компаний перед российскими банками. В КС посчитали этот этот пункт двусмысленным и способным нанести ущерб государственным интересам.

Отметим, что ранее молдавские СМИ выяснили, что этот пункт был внесен в соглашение по инициативе молдавской стороны.

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