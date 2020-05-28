Вашингтон, , 20:47 — REGNUM Волна банкротств, какой не наблюдалось с 2009 года, накрыла в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Соединённые Штаты Америки. Об этом 28 мая сообщает Bloomebrg.

По данным, собранным изданием, с начала мая текущего года за защитой в суд от кредиторов обратились около 27 компаний, заявивших о невыполненных долговых обязательств на сумму более 50 млн долларов. В число компаний-банкротов вошли, в частности, авиаперевозчики Latam Airlines Group SA и Avianca Holdings и одна из крупнейших сетей универмагов с более чем столетней историей J.C. Penney.

С начала 2020 года на банкротство подали в общей сложности 98 компаний с долговыми обязательствами не менее $50 млн. Это самый высокий показатель с 2009 года, когда о своём банкротстве за первые четыре месяца года заявили 142 компании.

По оценке специалистов, страна пока не достигла пика банкротств и количество заявок на банкротство ещё долгое время будет сохранятся на том же уровне, который наблюдается сейчас.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подаче документов на банкротство крупной нефтедобывающей американской компанией Unit.

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