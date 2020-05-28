Ашхабад, , 20:31 — REGNUM Представители министерств энергетики России и Туркмении провели видеоконференцию, посвященную вопросам, касающимся подготовки меморандума сотрудничестве в энергетической сфере, передают туркменские СМИ.

Туркменские делегаты отметили, что укрепление и диверсификация экономических связей с Россией является одним из ключевых направлений внешнеполитического курса Туркмении.

По их словам, с учетом ресурсного потенциала России и Туркмении, реализуемые и запланированные проекты в сфере транзита и экспорта электроэнергии имеют хорошие перспективы.

Представители энергетических ведомств также уделили внимание проектам высоковольтной линии электропередачи между Туркменией, Афганистаном и Пакистаном, сопряжения энергосистем стран Туркестанского региона и создания единого электроэнергетического рынка странами Евразийского экономического союза к 2025 году.

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