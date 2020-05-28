Душанбе, , 20:30 — REGNUM На счета профильных управлений и ведомств Таджикистана поступило 4,2 млн сомони (эквивалентно 409,3 тыс. долл.), перечисленных минфином страны для предоставления медицинским работникам дополнительных выплат к зарплате за май 2020 года.

В министерстве финансов отметили, что надбавки получат 5 256 сотрудников сферы здравоохранения и социальной защиты Таджикистана, в том числе 995 врачей, 1833 медицинские сестры, 1547 младших медработников и 881 работник, занятый в другой сфере.

Кроме того, в ведомстве заверяют, что своевременная выплата надбавок строго контролируется, и будет продолжаться в последующие месяцы согласно спискам, предоставляемым минздравом страны.

В сообщении также говорится о том, что для дополнительных выплат к действующей зарплате медицинскому персоналу таджикистанских медучреждений, задействованному в диагностике и лечении COVID-19, равной ежемесячной зарплате было выделено 12,4 млн сомони (1,2 млн долл.) из резервного фонда президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Напомним, что среднемесячная заработная плата врача в Таджикистанесоставляет 896 сомони или (порядка 6 тыс. рублей), медсестёр и санитаров — 607 сомони и 460 сомони (чуть больше 4 тыс. рублей и 3 тыс. рублей соответственно).