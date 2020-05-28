Ашхабад, , 20:27 — REGNUM Туркмения готова построить на приграничных железнодорожных станциях и контрольно-пропускных пунктах в Афганистане терминалы для дезинфекции железнодорожных составов и перевозимых ими грузов. Об этом заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов во время телефонного разговора со своим афганским коллегой Мохаммадом Гани, передает пресс-служба главы государства.

Лидеры двух стран обсудили проекты строительства транснационального газопровода ТАПИ, который позволит поставлять туркменский природный газ через Афганистан в Пакистан и Индию, и ТАП — линий энегомагистрали и оптико-волоконной связи по маршруту Туркмения — Афганистан — Пакистан.

Также Бердымухамедов и Гани уделили внимание теме создания новых транзитно-транспортных коридоров, которые позволят улучшить грузооборот между странами Центральной и Южной Азии и государствами Европы.

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