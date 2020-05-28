Ашхабад, , 20:26 — REGNUM Председатель Центробанка Туркмении Мердан Аннадурдыев обсудил с исполнительным директором «Deutsche Bank» по Центральной и Восточной Европе Йоргом Бонгартцом перспективы сотрудничества в банковской сфере, передает «Туркменистан сегодня».

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Представитель немецкого банка заявил о том, что европейские финансисты высоко оценивают предпринимаемые по инициативе президента Гурбангулы Бердымухамедова меры по укреплению и совершенствованию национальной финансово-банковской системы.

Бонгартц отметил, что, по их мнению, именно такие меры позволяют властям Туркмении поддерживать стабильность туркменской экономики и реализовывать масштабные социально-экономические программы в условиях общемирового экономического кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

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