Тамбов, , 20:04 — REGNUM На строительство путепровода в Мичуринске в Тамбовской области направят более 1,4 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Завершить все работы на объекте планируется к концу 2023 года.

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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин уделяет большое внимание развитию дорожной инфраструктуры региона. Благодаря его поддержке в Мичуринске приступили к решению одного из самых проблемных вопросов — обеспечению бесперебойной транспортной связи центральной части города и его отдаленного микрорайона — Кочетовки, который на сегодня остается одним из самых густонаселенных.

«Мы должны сделать все для комфортного проживания населения. В этом и есть основа успешного развития региона, — отмечает губернатор Александр Никитин.

Как сообщили в администрации города Мичуринска, на электронный аукцион по строительству путепровода была подана одна заявка от ООО «Куйбышевская дорожная передвижная механизированная колонна». Ее признали соответствующей требованиям, с ООО «КД ПМК» заключен контракт на сумму более 1,4 млрд рублей. Проект строительства путепровода в Мичуринске получил положительное заключение экспертизы в конце прошлого года. Заказчиком работ является ТОГКУ «Тамбовавтодор».

Путепровод возведут в несколько этапов. Так, сначала построят дорогу от проспекта Мичурина до Автовазовской улицы с развязкой в одном уровне, затем сделают подпорные стены путепровода и его насыпи. После этого приступят к строительству мостового сооружения, которое предусматривает четыре полосы движения протяженностью 386 метров. Общая длина участка автодороги вместе с путепроводом составит более двух километров. Завершить все работы на объекте планируется в ноябре 2023 года.