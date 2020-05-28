Вашингтон, , 19:22 — REGNUM Более 40,7 млн человек обратились за время пандемии коронавируса за пособием по безработице в США. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба министерства труда страны.

Фердинанд Ходлер. Безработный. 1891

При этом в период с 17 по 23 мая количество американцев, подавших заявки на пособие по безработице, составило более 2,123 млн. В министерстве отметили, что прогнозы по заявкам ожидались до 2,1 млн.

В американском ведомстве отмечают снижение количества заявок, подаваемых гражданами. Так, например, за период с 10 по 16 мая за пособием обратились 2,4 млн граждан США, а в последнюю неделю апреля количество заявок составляло 3,16 млн.

Самое большое количество заявок, составившее исторический рекорд, было подано гражданами в конце марта и достигло 6,867 млн. С тех пор число заявок понижалось, но пока не опускалось ниже уровня в 2 млн.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пик безработицы в США придётся на июнь, после чего пойдёт на спад.

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