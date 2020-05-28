Киев, , 19:28 — REGNUM Ограничения, наложенные правительством Украины на компанию «Энергоатом» (оператор АЭС), совершенно не связаны со снижением потребления, сообщил 28 мая депутат Рады от партии «Слуга народа», глава парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус.

Депутат отметил, что вечером 27 мая работающая мощность угольных ТЭС составила 7243 МВт, а рабочая мощность АЭС — 6663 МВт, хотя без искусственных ограничений могла бы составить 9490 МВт. Соответственно, ограничение «Энергоатома» равнялось 2827 МВт — это мощность всей Ровненской АЭС.

«Простыми словами — ограничивается государственный «Энергоатом», владельцем которого являетесь вы все, как граждане Украины. А увеличивается генерация угольных ТЭС, 70% которых принадлежит компании ДТЭК Рината Ахметова. И такое перераспределение рынка происходит не потому, что Энергоатом проиграл конкуренцию, а потому, что нашлись чиновники, которые решили вручную перераспределить рынок в пользу частных (дорогих) структур», — отметил Герус.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня уже сообщалось, что на Украине 27 мая работающая мощность угольных ТЭС обогнала работающую мощность АЭС страны, но конкретные цифры в СМИ не приводились.

Ранее стало известно, что энергетические чиновники Евросоюза отправили властям Украины директивное письмо с претензиямии требованием прекратить дискриминацию государственных энергокомпаний и, прежде всего, прекратить за счет «Энергоатома» дотировать частные энергокомпании.