Вашингтон, , 19:14 — REGNUM Управление энергетической информации (EIA) правительства США сообщило о росте запасов нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе на 7,9 млн баррелей, 28 мая сообщает агентство Reuters.

Ранее о росте запасов на 8,7 млн баррелей за неделю до 22 мая сообщил Американский институт нефти (API).

Несмотря на отчеты, нефть сохраняет рост в ходе торгов 28 мая — Brent снова приближается к отметке $36 за баррель.

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