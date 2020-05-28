Москва, , 19:07 — REGNUM Средняя цена на литр бензин в России за неделю с 18 по 25 мая выросла на одну копейку и составила 44,84 рубля. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цена на дизельное топливо за этот же период снизилась в среднем на две копейки — до 47,69 рубля за литр.

По состоянию на 25 мая средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 42,40 рубля, марки АИ-95 — 45,84 рубля, марки АИ-98 — 52,07 рубля.

В течение недели рост цен на бензин наблюдался в восьми центрах субъектов Федерации. Наиболее всего он подорожал в Перми — на 0,6%. Снижение цен зафиксировано в шести региональных центрах, наиболее существенное — в Вологде, на 0,8%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.

Напомним, что цены на бензин в России, согласно данным Росстата, снижались в течение нескольких недель подряд, по итогам апреля они снизились в среднем на 0,2%.

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