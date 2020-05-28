Киев, , 19:00 — REGNUM И.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец выступила резко против возобновления импорта электроэнергии из России и Белоруссии.

Об этом она заявила журналистам 28 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Буславец считает, что вопрос импорта электроэнергии на Украину неактуален как минимум до конца 2021 г.

«Я не понимаю, как можно покупать электроэнергию у соседей, когда в своей стране профицит. Считаю, это недопустимо», — заявила и.о. министра.

ИА REGNUM напоминает, что осенью прошлого года Верховная рада приняла поправку, которая открыла возможность импорта электроэнергии из России. После этого ряд экспертов и депутатов заявили, что российская электроэнергия слишком дешевая, и это «убивает» остатки украинской угольной отрасли. В феврале нынешнего года на большом совещании о проблемах шахт Украины президент Зеленский распорядился закрыть такой импорт.