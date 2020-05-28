Саратов, , 18:59 — REGNUM Постановление о создании в Саратовской области особой экономической зоны подписал 28 мая российский премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ОЭЗ «Саратов» будут включены территории Саратова, а также Энгельсского и Балаковского муниципальных районов.

В этих муниципалитетах находятся высокотехнологичные предприятия микро‑ и радиоэлектроники, аэрокосмической, энергетической и газовой промышленности.

Напомним, заявка на создание ОЭЗ «Саратов» технико-внедренческого типа была подана губернатором Саратовской области Валерием Радаевым в конце сентября прошлого года.

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