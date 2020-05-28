Лондон, , 18:57 — REGNUM Отчет Американского института нефти (API) о резком увеличении запасов нефти в США не сильно повлиял на нефтяной рынок — после короткого спада в начале торгов 28 мая котировки снова растут.

К настоящему моменту августовские фьючерсы Brent выросли в цене на $1,37 за баррель (3,96%), до $35,97 за баррель. Июльские фьючерсы WTI подорожали на 66 центов (2,01%), до $33,47 за баррель.

По информации API, запасы нефти в Соединенных Штатах за неделю до 22 мая выросли на 8,7 млн баррелей. Правительство США ещё не обнародовало свои данные.

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