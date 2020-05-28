Киев, , 18:50 — REGNUM В министерстве финансов Украины сейчас происходит «какое-то мракобесие», заявила экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева в интервью «Лиге».

Материал был опубликован сегодня, 28 мая.

Гонтарева похвально отозвалась об Оксане Маркаровой, которая занимала должность главы минфина в правительстве Гончарука.

«Я бы, кстати, ее выбрала премьер-министром, а вместо этого ее уволили прямо накануне начала нового экономического кризиса… Потом был 21 день министром [Игорь] Уманский — это просто был полный позор! Сейчас новый министр [Сергей Марченко], который всех реформаторов взял и уволил — он меня очень разочаровал», — заявила Гонтарева.

По ее словам, задача нынешней власти не дать Украине скатиться в пропасть, «из которой мы с таким трудом вылезли в 2014—2015 гг.».

«Так что Нацбанк все правильно делает — не соглашаясь просто печатать деньги, минфин должен это понимать и быстро и эффективно делать свою работу», — подчеркнула она.

Гонтарева заявила, что «потеряла уважение» к нынешнему главе минфина, потому что он по политическим мотивам уволил двух людей, даже не поговорив с ними.

«Но Марченко выступает за сотрудничество с МВФ. По-другому можно говорить только в шутку», — резюмировала она.

ИА REGNUM напоминает, что 30 марта Верховная рада со второй попытки назначила министром финансов 39-летнего Сергей Марченко, занимавшего различные экономические должности во власти последние десять лет. Предыдущий министр — Игорь Уманский — занимал этот пост рекордно короткое время, с 4 по 30 марта.