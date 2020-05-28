Киев, , 18:25 — REGNUM Государство Украина подготовило к приватизации ряд больших предприятий, но теперь их продажа под вопросом из-за нынешнего кризиса.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с послами стран G7 28 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства.

Шмыгаль отметил, что ключевой вопрос — цена, за которую можно приватизировать во время кризиса предприятия.

«Например, уже можно объявлять о продаже отеля «Днепр», но какой будет его цена во время кризиса, когда отельный бизнес не работает? Конечно, мы будет анализировать, в какое время выставлять топ-предприятия на продажу», — заявил он.

Премьер Украины также пообещал послам, что «так называемая малая приватизация» будет проходить по плану, зависимо от кризиса.

ИА REGNUM отмечает, что в конце марта Фонд государственного имущества Украины официально объявил о приостановке «большой приватизации» в условиях мировой экономической турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19.

«Решено… воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объектов большой приватизации и государственных предприятий до стабилизации ситуации на финансовых рынках», — отметил глава ведомства Дмитрий Сенниченко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости «большой распродажи» госпредприятий в сентябре прошлого года, первые торги были намечены на апрель. Среди объектов, которые Киев рассчитывал продать в первую очередь, — крупнейшее химпредприятие страны Одесский припортовый завод, объединенная горно-химическая компания, «Электротяжмаш», несколько отелей в Киеве — «Президент-отель» и «Днепр».