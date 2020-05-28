Калининград, , 18:15 — REGNUM В рамках допфинансирования нацпроекта «Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», Калининградская область получила субсидию в размере 368 млн рублей, которые будут направлены на поддержку бизнеса, сообщила сегодня, 28 мая, пресс-служба регионального правительства.

«Решением президента России в регионы направлено 12 миллиардов рублей для докапитализации микрофинансовых организаций. Калининградская область получила одну из самых больших сумм, которая дополнит уже действующие меры поддержки бизнеса и занятости через программы льготных займов, субсидий и другие инструменты», — цитирует слова губернатора Антона Алиханова его пресс-служба.