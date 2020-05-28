Тбилиси, , 18:09 — REGNUM Азиатский банк развития (ADB) одобрил выделение Грузии кредита в размере $100 млн на преодоление последствий пандемии коронавируса. Как говорится в специальном сообщении банка, средства должны быть направлены на сдерживание распространения вируса, смягчение воздействия пандемии на бизнес и обеспечение защиты наиболее уязвимых групп населения.

Кредит ADB обеспечит правительству бюджетную поддержку и поможет профинансировать его комплексный антикризисный план, отмечается в сообщении.

Одно из направлений кредита — снабжение женщин-медработников, которые находятся на «передовой линии борьбы с коронавирусом», средствами индивидуальной защиты. Средства ADB также предназначены для расширения денежной помощи женщинам-инвалидам и детям.

Кредитный пакет ADB для Грузии был разработан в тесной координации с Международным валютным фондом и другими партнерскими финансовыми институтами в рамках скоординированных усилий по оказанию помощи Грузии в преодолении кризиса COVID-19, говорится в сообщении банка.

По информации правительства Грузии, общий размер финансовой поддержки бюджета со стороны международных финансовых институтов и доноров составляет порядка $1,5 млрд. Около 90% этой суммы — кредиты. Как ранее неоднократно заявлял премьер-министр, еще примерно $1,5 млрд будет мобилизовано от доноров для кредитования частного сектора.