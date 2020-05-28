Киев, , 18:05 — REGNUM Уровень безработицы на Украине достигнет пика во втором квартале, заявил 28 мая глава Национального банка страны Яков Смолий.

По словам главы регулятора, уровень официальной безработицы «на пике» увеличится до 11,5%, (8,2% в прошлом году). Зато во втором полугодии, предполагает Смолий, этот показатель пойдет на спад и в целом по итогам нынешнего года будет выше прошлогоднего, но ниже 10%.

Также в Нацбанке Украины выразили свой взгляд на проблему безработицы в мире, отметив, что из-за коронакризиса во втором квартале количество рабочих часов может сократиться на 10,5% по сравнению с докризисным уровнем, «что эквивалентно 305 млн рабочих мест, которые предусматривают полную занятость».

ИА REGNUM напоминает, что 25 мая стало известно, что количество зарегистрированных безработных на Украине превысило стратегическую отметку в 500 тыс. человек, что на 64% больше, чем годом ранее.

Ранее в Нацбанке Украины уже заявляли, что наиболее проблемным для экономики страны будет именно второй квартал 2020 года.