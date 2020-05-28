Москва, , 18:04 — REGNUM Более 70% компаний в России были вынуждены сократить зарплаты или выплаты премий топ-менеджменту из-за эпидемии коронавируса и связанных с нею экономических последствий. Об этом 28 мая сообщила управляющий партнер консалтинговой компании Zoom Executive Search & Leadership Consulting Ольга Щербакова.

«В результате пандемии пострадали абсолютно все отрасли российской экономики. Хороших решений для работодателей в настоящее время нет: все выбирают между плохими и очень плохими. По нашим данным, 70−80% компаний весной 2020 года снизили фиксированные или переменные выплаты для топ-менеджмента», — заявила Щербакова.

По данным опроса консалтинговой компании, снижение окладов для менеджеров высшего звена в различных компаниях составило 10—30%. Часть управленцев была переведена на неполную рабочую неделю — четыре дня вместо пяти.

Одним из самым распространенным решений стало сокращение или даже замораживание бонусных выплат. В частности, ряд компаний отказались от выплаты вознаграждений по итогам 2019 года.

В первую очередь эта ситуация характерна для наиболее пострадавших от кризиса отраслей, в частности, например, для туристической отрасли или непродовольственной розничной торговли.

«Снижение доходов не вызывает остро негативной реакции — все понимают, что сейчас в экономике очень непростая ситуация. Главное не возможность сохранения зарплаты, а возможность сохранения рабочего места в принципе. Осенью 2020 года мы ожидаем новую, еще более масштабную волну сокращений, в том числе среди управляющего персонала — в первую очередь по позициям N-2, N-3 (руководители департаментов)», — указала она.

При этом увольнение сотрудников сейчас происходит в разы быстрее, чем раньше.

«Даже западные компании, прежде лояльно подходившие к подобным решениям, сегодня увольняют «по-русски» — без лишних обсуждений, предоставляя сотруднику положенные по закону две недели. Сейчас все решения по менеджменту принимаются очень практично и быстро», — добавила Щербакова.