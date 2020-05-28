Москва, , 17:36 — REGNUM Глава Ростуризма Зарина Догузова затруднилась с определением срока открытия туризма в Южную Осетию и Абхазию, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

«Здесь многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации… Никого искусственно держать не будут… Все-таки надо двигаться поступательно», — заявила Догузова.

Ростуризм видит риски в одномоментном открытии регионов для российских туристов.

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