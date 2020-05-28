Лондон, , 17:13 — REGNUM Нефть растет в ходе торгов 28 мая, Brent удерживает позиции выше $35, в то время как WTI уже подбирается к $33 за баррель.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

На данный момент августовские фьючерсы Brent находятся на отметке $35,28 за баррель, рост марки составляет 68 центов (1,97%). Максимум Brent — $35,69 за баррель.

Июльские фьючерсы WTI выросли в цене на 18 центов (0,55%), до $32,63 за баррель. Максимум WTI пока составляет $32,98 за баррель.

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