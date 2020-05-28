Москва, , 17:11 — REGNUM Ростуризм видит риски в одномоментном открытии регионов для российских туристов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе встречи с депутатами Госдумы от «Единой России» во главе с Адальби Шхагошевым.

«Нам хочется как можно быстрее открыть страну для наших граждан… Но нам нужно обеспечить не только отдых, но здоровый и безопасный отдых», — подчеркнула Догузова.

По ее мнению, «выход не может быть одинаковым и универсальным» для всех субъектов РФ.

«Решение остается за губернатором, исходя из ситуации в конкретном регионе», — сказала Догузова.

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