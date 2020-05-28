Москва, , 17:07 — REGNUM Туризм станет одним из основных драйверов восстановления экономик субъектов РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе встречи с депутатами Госдумы от «Единой России» во главе с Адальби Шхагошевым.

«Туризм станет одним из драйверов восстановления экономик регионов», — заявила Догузова.

Восстановление возможно за счет создания рабочих мест и влияния на несколько десятков смежных отраслей экономки, отметила она.

Глава ведомства также обратила внимание на большое количество регионов, территории, городов, где все доходы бюджетов зависят от туристических потоков, которые на них приходятся.