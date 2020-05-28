Бишкек, 28 мая 2020, 17:03 — REGNUM Азиатский банк развития и Детский фонд ООН предоставили очередную партию медицинского оборудования крупным больницам Киргизии в рамках помощи по смягчению негативных последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба минздрава сегодня, 28 мая.
Киргизстанские медучреждения получили реанимационное оборудование, используемое для искусственной вентиляции легких — 300 эндотрахеальных трубок, 3000 педиатрических канюлей и более 1500 дыхательных систем.
Его распределили между Республиканской клинической инфекционной больницей, Чуйской областной объединенной больницей и больницами Нарынской, Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской и Таласской областей.
Также планируется, что до конца текущей недели в шесть клинических родильных домов Киргизии будут доставлены 11 300 пар гинекологических стерильных перчаток.
Отмечается, что Азиатский банк развития выделил $200 тысяч (14,2 млн рублей), чтобы помочь Киргизии закупить медицинское спецоборудование через ЮНИСЕФ.