Бишкек, , 17:01 — REGNUM Правительство Киргизии договорилось с международными донорскими организациями о получении финансовой помощи на общую сумму более $462 млн (32 млрд 831 млн рублей). Об этом сообщает республиканский штаб.

В рамках этих договоренностей Международный валютный фонд уже предоставил республике два кредита на общую сумму более $242,9 млн (17 млрд 261 млн рублей), которые направили на поддержку бюджета.

Азиатский банк развития намерен выделить $120 млн (8 млрд 526 млн рублей) в виде двух кредитов по $50 млн (3 млрд 553 млн рублей) — на поддержку бюджета Киргизии, а также одного кредита на $10 млн (710 млн рублей) и одного гранта на ту же сумму — на инвестпроект по борьбе с коронавирусом.

Всемирный банк обещает дать правительству республики более $21,1 млн (1 млрд 503 млн рублей) на «Экстренный проект по COVID-19» и «Проект по повышению устойчивости к стихийным бедствиям». Половина из этих денег будет предоставлена в кредит, а вторая — на грантовой основе.

Исламский банк развития из сэкономленных средств реализуемых в Киргизии проектов предоставляет республике $15 млн (1 млрд 66 млн рублей) в виде кредитов на приобретение лекарств.

Европейский союз пообещал предоставить киргизским властям гранты на общую сумму €33,8 млн (2 млрд 633 млн рублей). Эти деньги правительство должно будет направить на реализацию образовательной программы, на мероприятия по цифровизации и в сферу социальной защиты.

Германский банк развития выделяет более $30,3 млн (238 млн рублей), которые будут использованы Киргизией для обеспечения продовольственной безопасности за счет поддержки местных фермеров и аграриев.